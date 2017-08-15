Haliç’ten bir erkek çocuğu cesedi çıkarıldı

Edinilen bilgilere göre, Haliç’in Balat açıklarında su yüzeyinde hareketsiz şekilde bulunan bir insan bedeni olduğunu fark eden çöpçüler, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, su yüzeyindeki insan bedenine ulaşmak için çalışma başlattı. Botlarla bölgeye ulaşan Deniz Polisi, söz konusu ihbarın bir ceset olduğunu fark etti. 10-11 yaşlarında bir erkek çocuğuna ait olduğu belirtilen ceset, Deniz Polisi’ne ait botla Karaköy İskelesi’ne çıkarıldı. İskelede bekleyen ve iskeleye yaklaşan vapurlarda bulunan bazı vatandaşların, cesedi ve çalışmaları dikkatle izlediği görüldü.

Cesedin dün akşam Karaköy’den denize düşen çocuğa ait olduğu düşünülüyor

Öte yandan, ceset torbasına konularak kıyıya çıkarılan ceset için Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de bölgeye sevk edilerek, inceleme çalışması başlatıldı. İlk belirlemelere göre, cesedin dün akşam görgü tanıkları tarafından saat 20.30 sıralarında Karaköy’den denize düştüğü iddia edilen ve yapılan arama çalışmalarında su yüzeyinde sadece terliği bulunabilen kayıp çocuğa ait olduğu değerlendiriliyor. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ceset üzerindeki çalışmaları sürerken, ceset üzerinde son olarak savcı incelemesi yapılması bekleniyor.

Hüseyin Coşkun

