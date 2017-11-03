Halıda ihracatçının rotası Güney Afrika

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) öncülüğünde yürütülen “Makine Halıcılığında Sürdürülebilir Liderlik” adlı URGE projesi kapsamında gerçekleştirilecek etkinlik 8 gün sürecek. GAHİB Başkanı Selahattin Kaplan, yaptığı açıklamada, makine halısı ihracatında daha etkili olabilmek amacıyla dünyanın dört bir tarafına yayıldıklarını söyledi. Avrupa’dan Asya’ya,Ortadoğu’dan Afrika’ya bütün pazarları analiz ettiklerini belirten Kaplan, pazar payını artırmanın yolunun tanıtım ve ziyaretlerle mümkün olduğunu ifade etti. Bu kapsamda Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği olarak Güney Afrika’ya yönelik 4-12 Kasım tarihleri arasında Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti düzenlediklerini anlatan Kaplan, “Faaliyet kapsamında Güney Afrika’nın en büyük şehirlerinden olan Johannesburg, Durban ve Cape Town şehirlerinde etkinlikler düzenleyeceğiz. Johannesburg Ticaret Odası ile birlikte ikili ve heyetler arası görüşmeler yapacağız. Durban’da, Durban ve MINARA ticaret odalarını ziyaret ederek, ikili ve heyetler arası görüşmeler yapacağız. Faaliyetin son ayağı olan Cape Town şehrindeyse Ticaret Odasını ziyaret edeceğiz. ikili ve heyetler arası görüşmelerimizi bu şehirde de devam ettireceğiz.” şeklinde konuştu.

Güney Afrika’nın makine halıcıları için önemli bir pazar olduğunu vurgulayan Kaplan, bu pazarın iyi değerlendirilmesi halinde ihracatta önemli mesafe alınacağını kaydetti. Gerçekleştirecekleri ziyaret ve görüşmelerin verimli geçmesi için çalıştıklarını ifade eden Kaplan, “Dünyaya makine halısında liderlik eden Gaziantep, Güney Afrika pazarında da etkin olmak istiyor. Bu nedenle Güney Afrika ziyaretimizi önemsiyoruz. Gaziantep’te dokunan kaliteli halılar, bu ülke insanının da vazgeçilmezleri arasında olacaktır. Güney Afrika’daki varlığımızı daha iyi seviyelere getirmek amacıyla gerçekleştirilecek bu ziyaretin ardından ilerleyen aylarda ihracatımızın artışa geçeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Birliğin 10 aylık halı ihracatının 1 milyar 169 milyon 261 bin dolar olduğunu açıklayan Kaplan, geçen sene bu rakamın 1 milyar 52 milyon 345 bin dolar olduğunu anımsatarak, geçen seneye göre ihracatın yüzde 11,1 arttığını dile getirdi. Bu artışların devam etmesinin daha fazla tanıtım ve ziyaretlerle olacağını vurgulayan Kaplan, Ar-Ge ve yeniliğe önem veren ve yatırımlarını da bu çerçevede yapan Gaziantepli halıcıların yeni pazarlarda daha aktif olacağını kaydetti.