Halil Altıntop kariyerini noktaladı

Bir dönem Süper Lig’de Trabzonspor forması da giymiş olan Halil Altıntop, Almanya Bundesliga ekiplerinden görev yaptığı Kaiserslautern’de aktif futbol hayatına nokta koyduğunu açıkladı. Altıntop’un futbol kariyerine sona erdirdiği kulüpte alt yapıda yardımcı antrenörlük görevi üstlenebileceği de belirtildi.

Kaiserslautern’in resmi internet sitesinden konuya ilişkin bir açıklama yapan Altıntop, "Kulübün sportif direktörlüğü ile yapılan bir konuşmadan sonra, aktif futbolculuk kariyerime Kaiserslautern’de devam etmemeye karar verdim" dedi.

Alman ekibi Kaiserslautern Sportif Direktörü Martin Bader ise, “Halil, bizimle sözleşmesini feshetmek istediğini bildirdi. Elbette bu karara saygı duyuyoruz. Halil'in uzun ve seçkin bir kariyeri var, bir futbolcu olarak çok şey kazandı ve çok fazla tecrübe kazandı. Şimdi, genç performans merkezimizde, örneğin U19’da yardımcı antrenör olarak ve genç yeteneklerimiz için bireysel bir antrenör olarak olası bir perspektifi tartışıyoruz” açıklamasını yaptı.