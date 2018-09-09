Halil İbrahim Ünver son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Bostancı açıklarında düşen helikopterden yaralı olarak kurtarılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden OTOKAR Yönetim Kurulu Başkanvekili Halil İbrahim Ünver için Levent Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Ünver ailesi taziyeleri kabul etti. Cenazeye katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve iş adamı Abdürrahim Albayrak’ta aileye taziyelerini iletti. Halil İbrahim Ünver ile komşu olduklarını belirten Abdürrahim Albayrak, “Rahmetli Halil ağabey çok sevdiğim bir isimdi. Kısa süre önce de Galatasaray Kulübü üyeliğini gerçekleştirmiştik, kulübümüzün üyesiydi. Bu ülkeye çok hizmetleri vardır. İlk duyduğumda çok üzüldüm böyle bir değerli insanı kaybettiğimiz için. Ben geride kalanlara başsağlığı diliyorum. Evlerimiz de yan yana. Bir hafta önce görüşmüştük kendisiyle. Galatasaray ile kendisiyle görüşmemiz oldu. Şampiyonlar Ligi maçımızı görmek istediğini söyledi, ben de kendisini listeye yazacağımızı söyledim. 2 ay önce Galatasaray kongre kartını teslim ettik. Hatta Türk Telekom Stadı’nda kendisi helikopterle gelmişti. Çay, kahve içip sohbet ettik. Galatasaray’da görev almak istediğini söyledi ama kader. Mekanı cennet olsun” dedi.

"ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ HAVACILIĞA ÇOK MERAKLIYDI"

Ünver’in kardeşi İsmet Ünver ise, "Bir kaza yaşandı. Üzüntümden başka söyleyebilecek bir şeyim yok. Çocukluğundan beri havacılığa çok meraklıydı. O hobi ile başladı. Sonra profesyonel olarak devam etti" dedi.

Ünver’in cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürüldü.