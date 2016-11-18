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Halil Sezai'den aşk itirafı

Çekimleri Balıkesir'in Erdek ilçesinde gerçekleştirilen ve başrollerinde Halil Sezai Paracıkoğlu, Büşra Pekin ve Özge Borak'ın yer aldığı "Benim Adım Feridun" isimli filmin galası Bandırma'da gerçekleştirildi.

Halil Sezaiden aşk itirafı

18 Kasım 2016 11:56

Filmin Yönetmeni Çağan Irmak ve başrol oyuncularından ünlü sanatçı Halil Sezai Paracıkoğlu'nun katıldığı gala gecesinde film oyuncuları basının ve seyircilerin sorularını cevaplandırdı. Seyircilerden gelen ve filmde yaşadığı aşk hikayesinden yola çıkarak "Gerçek hayatta hiç benzer bir aşk yaşadınız mı" sorusunu cevaplayan Halil Sezai, "Bizi burada çok güzel ağırladınız, burayı çok sevdik. Yazları buraya gelmişliğim çok vardı. Öyle bir aşk oldu mu? Bu özel ama söyleyeyim, evet" yanıtını verdi.

Filmin yönetmeni Çağan Irmak da önümüzdeki süreçte yeni projelerinin olacağı müjdesini verdi. Basın toplantısının ardından hayranlarının yoğun ilgisine maruz kalan ikili bol bol selfie ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Filmin gösterileceği salona giden Halil Sezai ve Çağan Irmak burada kısa birer konuşma yaptı. Irmak, "Olduğumuz bu sıkıntılı dünyadan bir parça uzaklaşıp bu filmi izleyin. Keşke dünya Erdek insanı kadar mutlu, özgür ve iyi olsa. Şezlongumuzu alsak, kumsala gitsek, batan güneşi seyretsek. Keşke dünya böyle olsa. Keşke kaçırdığımız, üzüldüğümüz tek şey güneşin batışı olsa. Ben Erdek'te bunu gördüm. Bu özgürlüğü, bu kişisel yaşanmışlığı, bu birbirinin sınırına yaklaşmama, birbirini rahat bırakma güzelliğini gördüm. Ülkemin bir çok yerinde bu var. Sadece Erdek'e özgü bir şey değil bu. Keşke hepimiz böyle olsak. Hepimiz silahlarımızı kuma gömmeyi başarabilsek. Keşke hepimiz dışarıdan gelen herhangi bir yabancıyı, hiç bilmediği bir adamı Feridun zannedip masasına oturtsa ve onu ailesinden birisi yapsa. Filmde göreceğiniz gibi. Mutlu olmanızı istiyorum bu filmde. Bizi burada ağırladığınız için, bir ay boyunca unutulmaz bir ay yaşattığınız için teşekkür ediyorum" dedi.

Gala gösterimini izleyenler arasında Bandırma Kaymakamı Tuncay Sonel, Bandırma İlçe Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza da yer aldı. 

İbrahim Aldemir
 

Etiketler: halil sezai


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