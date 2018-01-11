Halim Okta: 'Kampımız son derece iyi geçiyor'

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta devreyi 16. sırada 11 puanla kapatan Karşıyaka, Cuma günü 3. Lig 2. Grup yer alan Muğlaspor ile hazırlık maçı yapacak. Karşıyaka Teknik Direktörü Halim Okta, kamp sürecini ve hazırlık maçını değerlendirdi. Kamp sürecinin son derece iyi geçtiğini dile getiren Okta, “Kampımız son derece iyi geçiyor. Futbolcu arkadaşlar son derece arzulu ve gayretliler. Kamp sürecinde hem onların dayanıklılığını ve gücünü pekiştiriyoruz hem de takım oyunuyla da birbirlerine daha iyi ısınmalarını hedefliyoruz. Çünkü transfer yasağı olduğu için transfer yapamıyoruz. Sayımız son derece kısıtlı bizi başarıya götürecek olan durum takım oyunudur” dedi.

Takım oyununun Karşıyaka için önemi üzerinde duran Okta, hazırlık maçı yapacağı Muğlaspor maçıyla ilgili, “2. yarı son hazırlık maçını Cuma günü Muğlaspor’la oynayacağız. Sonra da Cumartesi günü döneceğiz. Çalıştığımız, antrenmanlarda yaptığımız, uyguladığımız birçok taktiği hazırlık maçlarında uygulamaya çalışacağız. Eğer yapılanlarda herhangi bir eksiklik bir yetersizlik varsa Muğlaspor karşılaşmasıyla bun eksiklerimizi görüp Sakaryaspor maçı öncesi bu eksiklerimizi gidermeye çalışacağız Sakaryaspor maçına eksiklerimizi gidermiş biçimde çıkacağız." diye konuştu.

Tüm taraftarların bu zor zamanda desteğini bekliyoruz

Taraftarlardan destek beklediğini ifade eden Okta, “Tüm camianın bu zor koşullarda desteğini bekliyoruz. Oyuncularımız gerçekten bu zor zamanlarda çok azimli çalışıyorlar, çok istekli ve arzulu olarak antrenmanlarını yapıyorlar. Bu zor zamanlarımız da onlardan çok destek istiyoruz. Çünkü camiayı hakkettiği yere onlar getirecekler." dedi.

Yaşar Ozan Mayasız

