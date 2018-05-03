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Halime Hatun kimdir? Halime Hatun tarihte nasıl öldü?

Halime Hatun gerçekte nasıl öldü? Diriliş Ertuğrul'da Halime hatun öldü rolünü canlandıran Esra Bilgiç diziden neden ayrıldı? Halime Hatun kimdir mezarı nerede?

Halime Hatun kimdir? Halime Hatun tarihte nasıl öldü?
Halime Hatun kimdir? Halime Hatun tarihte nasıl öldü? - Foto Galeri

03 Mayıs 2018 10:09

Halime Hatun kimdir? Halime Hatun tarihte nasıl öldü? İşte Halime Hatun hakkında tüm merak edilenler... Halime Hatun, tarihte Halime Sultan ve Haime Hanım olarak birden fazla isimle anılmaktadır. Doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi olmasa da ölüm tarihinin 1282 olduğu bilinen Halime Hatun, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin annesidir. Halime Hatun, Süleyman Şah ile karısı Hayme Hatun'un oğlu olan Kayı Boyu önderi Ertuğrul Gazi'nin eşidir.

Saru Batu Savcı Bey (vefâtı: 1287), Gündüz Alp (vefâtı: 1306), ve Osman Gazi (1258-1326) adlarında üç oğlu vardı. 1281 yılında vefât eden Hâlime Hânım'ın mezarı Söğüt'te kocası Ertuğrul Gazi'nin türbesinin bahçesindedir. Osman Gazi tarafından yaptırılmıştır.

Ertuğrul Gazi Türbesi, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası ve Selçuklu Uçbeyi Ertuğrul Gazi'nin Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde bulunan türbesidir. 13. yüzyıl sonlarında inşa edilen yapının yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. İlk olarak Osman Gazi tarafından açık mezar olarak yaptırılmış, daha sonra I. Mehmet Çelebi tarafından türbe haline getirilmiştir.

Sultan III. Mustafa zamanında 1757’de yeniden yapılırcasına onarılmış ve ilk yapılıştaki hali değişmiştir. 1886 yılında II. Abdülhamit tarafından yeniden onartılmış ve yanına çeşme eklenmiştir. Ertuğrul Gazi Türbesi altıgen planlı, üzeri kubbe örtülü olup, dikdörtgen bir girişten sonra içeriye ulaşılmaktadır. Bu girişin yanlarında ikişer pencere bulunmaktadır. Türbenin duvarları bir sıra taş ve iki sıra tuğladan örülmüştür. Sandukanın bulunduğu türbenin içindeki batı ve güneydoğu duvarlarına dikdörtgen pencereler açılmıştır.

Diriliş Ertuğrulda Halime Hatunu oynayan Esra Bilgiç Kimdir?

Başarılı ve Güzel oyuncu 14 Ekim 1992 yılında Ankara’da doğmuştur. Ünlü futbolcu Gökhan Töre ile 2017 yılında evlenmiştir. Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile çok beğenilmiştir. Ancak evine çok zaman ayıramadığı için diziden bu sezon ölerek ayrılacaktır. Ayrılmasını Osman'ı doğurduktan sonraya bırakmıştır.

 

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