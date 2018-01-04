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Halk Bankası'ndan Hakan Atilla açıklaması

ABD’deki Hakan Atilla davasına ilişkin açıklama yapan Halkbank, banka ile ilgili idari ve mali karar olmadığını belirterek, Atilla’nın temyiz hakkı olduğunu açıkladı.

Halk Bankasından Hakan Atilla açıklaması

04 Ocak 2018 11:15

Halkbank, ABD’deki Hakan Atilla davasında karar sonrasında açıklama yaptı. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bankamız Genel Müdür Yardımcısı Sn. Mehmet Hakan Atilla hakkında, ABD’de görülmekte olan davanın ilk yargılama safhasında, kendisine atfedilen suçların bir kısmı için Mahkeme Jürisi tarafından suçlu olduğu yönünde karar verilmiştir. Bundan sonraki süreçte, verilen karar hakkında temyiz dahil tüm yasal yollara müracaat edilmesi imkan dahilinde olup dava ile ilgili hukuki süreç henüz sonuçlanmamıştır. Bahse konu davada Bankamız taraf olmadığı gibi Mahkeme tarafından Bankamız hakkında alınmış herhangi idari veya mali bir karar bulunmamaktadır.

Genel Müdür Yardımcımız hakkındaki Mahkeme Jürisi kararına dayanılarak, henüz hukuki süreci tamamlanmayan davayla ilgili olarak Bankamızın güven ve itibarını sarsıcı nitelikte açıklama veya haber yapılmasının Bankacılık Kanununun "İtibarın Korunması" başlıklı madde hükümlerine aykırılık teşkil edeceğini hatırlatmak isteriz.

Bankamız, tüm iş ve işlemlerinde ulusal ve uluslararası düzenlemelere her zaman hassas bir şekilde uymakta olup uyum politikasını uluslararası standartlarda daha da geliştirmek için yoğun bir çaba harcamaktadır.

Bankamız tarafından, bankacılık hizmetleri sunulurken mevcut düzenlemeler ve diğer tüm bankalarca bilinen ve izlenen dış ticaret uygulamaları dışında herhangi bir mekanizma, yöntem veya sistem kullanılmamaktadır. Yapılan dış ticaret işlemleri ve para transferleri açık, şeffaf ve ilgili otoritelerce izlenebilir durumdadır. Bankamız, işlemlerindeki şeffaflık ve uluslararası düzenlemelere uyum politikasını bundan sonra da kararlı bir şekilde devam ettirecektir. Ülkemiz ekonomisine 80 yıldır hizmet sunan Bankamızın, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdüreceğini kamuoyunun bilgisine sunarız".

 

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