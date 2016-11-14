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Halk Kart görücüye çıktı

Yenimahalle Belediye Başkan Fethi Yaşar, “Amacımız Yenimahalle halkının ekonomisine katkıda bulunmak ve esnafa yarar sağlamak” dedi.

Halk Kart görücüye çıktı

14 Kasım 2016 17:48

Türkiye’de ilk defa uygulanacak olan bir modelle hem halka hem de esnafa kazandırmayı hedefleyen Halkkart’ın tanıtımı Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ında katılımı ile Hilton Garden Inn’de gerçekleştirildi. Halkkart’ın tanıtım toplantısına Başkan Yaşar’ın yanı sıra, CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, ATİSAN Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Özelge, ATB İş Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bakiler, TESK Genel Sekreteri Naci Sulkalar, esnaf odalarının temsilcileri, STK başkanları, Proje ortağı firma yetkilileri, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı.

Yenimahalle ekonomisi canlanacak
Yenimahalle’de ikamet eden veya işyerleri Yenimahalle’de olan vatandaşlara HalkKart dağıtımının başladığını müjdeleyen Yenimahalle Belediye Başkan Fethi Yaşar, “Ülkemizin içinde bulunduğu şartlarda her gün içimizi karartan olaylar oluyor. Gerek ithalatta gerekse ihracatta üretimin önüne engeller de çıkıyor. En büyük sıkıntıyı da halk ve küçük esnaf çekiyor, üretenler çekiyor. İnsanlarımızın yatırım yapma şevki Avrupa’nın çok üstünde olmasına rağmen yatırım yapılmıyor çünkü korku hakim. Ben de esnaflıktan geldiğim için yaşanan sıkıntıyı en iyi bilenlerden birisiyim. Türkiye’nin üretmeden ayakta durabilme şansı yok” şeklinde konuştu.

Yaşar Halkkart’ın Yenimahalle ekonomisini canlandıracağını belirterek “Amacımız Yenimahalle halkının ekonomisine katkıda bulunmak ve esnafa yarar sağlamak. Bu proje hem tüketicinin ve hem de satıcının yararına. Bu kart ile Yenimahalle’de hizmet eden kurumlarla vatandaşlar, ekonomik bir döngü yaratacak ve Yenimahalle’nin ekonomisi canlanacak” değerlendirmesinde bulundu.

Çark Halk Kart ile dönecek
CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç da, “ Ekonomi kendi içinde dönen bir çarktır” ifadelerine yer vererek, “Dişlileri vardır. O dişlilerden bir tanesi söküldüğünde çark dönmez. Türkiye’deki en önemli iki dişliden birisi halk, diğeri esnaf özellikle de küçük esnaftır. Bunlar kendi ayaklarının üzerinde durabilecekler ki ekonominin genel çarkı dönebilsin. İşte Türkiye maalesef bu iki önemli dişi çarktan çıkarttı. Çark dönmüyor. Bu noktada Halkkart gerçekten çok önemli. Bu kart, Yenimahalle’nin kendi iç ekonomisini canlandıracak ve büyük çarkın dişlilerini Yenimahalle’de sağlıklı döndürmeye yarayacak önemli bir sosyal belediyecilik katkı alanıdır. Yenimahalle Belediye Başkanımız yine bizi heyecanlandıran ve umutlandıran bir projeye imza atıyor” diye konuştu.

Halk kart nasıl kullanılacak?
HalkKart iki ayaklı bir proje olarak hizmete girecek. Yenimahalle’de yaşayan vatandaş ile esnafı kapsayan proje sayesinde, hem Yenimahallleliler indirim kazanacak hem de esnaf yaptığı indirimler sayesinde kazanacak. İlk aşamada Yenimahalle’de yaşayan 50 bin aileye dağıtımı planlanan kart, anlaşma yapılan işyerlerinin bilgisayar sistemlerinde tanımlı olacak. Kart sahibi, mal ve hizmet alımını gerçekleştirip ödeme için kasaya geldiğinde önce kartını okutacak, sistem tarafından algılanan karta belirlenen oranda indirim yapılarak kalan tutar üye işyeri tarafından tahsil edilecek. 

Benan Özben

Etiketler: Halk Kart, Yenimahalle Belediye Başkan Fethi Yaşar


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