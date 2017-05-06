Halk otobüslerine 2 bin 500 kameralı takip sistemi

İstanbul Anadolu yakasında özel halk otobüslerinin bağlı bulunduğu Özulaş A.Ş., kamera takip sistemleriyle otobüsleri anbean izliyor ve aynı zamanda kaydediyor. 3 sene önce başlayan bu uygulamayla 453 otobüse yaklaşık 2 bin 500 kamera yerleştirildi. Şirket merkezinde bulunan kamera takip odasından görüntüler izlenerek otobüslerde yaşanan olumsuz durumlara anında müdahale ediliyor. Takip sistemiyle 7 gün 24 saatlik konum ve hız bilgisi, kaza bilgisi ve güzergah kontrolü yapılıyor.

Özulaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Ovacık kamera takip sistemini tanıtarak, "İzlememizin amacı öncelikle yolcu güvenliğinin sağlanması" dedi.

"453 aracımızı 2500 kamerayla her saniye canlı izliyoruz"

Kamera takip sisteminin amacının yolcu güvenliği olduğu ifade eden Göksel Ovacık, "Şu anda biz Anadolu yakasında özel halk otobüsleri olarak 453 araçla hizmet veriyoruz. 453 aracımızı 2 bin 500 kamerayla her saniye canlı canlı izliyoruz. Burada izlememizin amacı öncelikle yolcu güvenliğinin sağlanması. Araçlarımızdaki olumsuz hareketler, hırsızlıklar, kavgalar, dövüş gibi olayların engellenmesi ve kontrol altına alınması. Kamerayla izlememizin bir diğer nedeni de kendi personelimizi kendi çalışanımızı kontrol etmek ve yolcu kalitesini arttırmaktır. Burada sürekli kameralarla izliyoruz ve olumsuz durumlarda da müdahale ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şikayetler doğruysa gereken cezayı veriyoruz"

Ovacık, takip sistemiyle personeli denetlediklerini ifade ederek, "Trafik olduğu zaman kendi personelimizi uyarıyoruz. Şu güzergahta trafik var diyoruz. Hız limitini aştığı zaman buradan hemen uyarı gönderiyoruz. Lütfen yavaş gidin diye uyarıyoruz. Yavaş gittiği zaman ise hızlı gidin diye uyarıyoruz. Bu kaliteyi arttırmak için buradaki verileri ortak olarak kullanıyoruz. Diğer taraftan araç takip sistemlerimiz var. Araçlarımızın hangi yolda, hangi güzergahta, hangi kilometrede, hangi durakta, girip çıkmadığını tamamen kontrol ediyoruz. Bu sistemleri kullanıyoruz. Daha da geliştirerek kullanacağız. Burada en önemli şey yolcuların memnuniyeti. Biraz kızgın yolcularımız 153’e yanlış şikayetlerde bulunuyorlar. Biz buradan tespit ediyoruz. Gerçekten şikayetler doğruysa biz gereken cezayı veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Emniyet güçlerini bilgilendiriyoruz"

Her durakta denetim gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade eden Ovacık, "Şimdi sahada da denetimlerimizde var, elektronik olarak denetimlerin yanında. Hemen hemen her durakta denetimlerimiz var. Biz onlara bilgiler vererek şoförümüzü olumsuz hareketler yapıldı diyerek müdahale edebiliyoruz. Ayrıca emniyet güçlerini bilgilendiriyoruz. Diyelim ki bir hırsızlığı yada olumsuz bir şeyi tespit ettik bunu diğer emniyet güçlerini bildiriyoruz. Şoför arkadaşımıza da bilgi veriyoruz. Direkt müdahale etmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"MOBESE gibi AKOM gibi tüm otobüslerimizi izlemekteyiz"

Kameraları anbean izleyen şirket personeli Metin Geçgil ise "Burada yoğun olan araçlarımızı özellikle takip ediyoruz. Kapkaç olaylarına karşı biz de buradan araçları izleyerek mücadele ediyoruz. Yolcularımızın güvenliği için elimizden geldiğince izliyoruz. MOBESE gibi AKOM gibi tüm otobüslerimiz canlı canlı izlemekteyiz. Aracın yoğunluğu geçene kadar herhangi bir durum var mı diye izliyoruz. Şoförü uyarıyoruz. Buradan kayıtları alıyoruz. Polise kayıtları aktarıyoruz. Hemen müdahale ediyoruz. Yolcumuzun bu şekilde güvenliğini sağlıyoruz" dedi.

Murat Horoz - Caner Sönmez