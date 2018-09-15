Halk otobüsü binaya girdi: 4 yaralı

Kaza, 15 Temmuz Mahallesi Şehit Hidayet Yılmaz Sokak üzerinde meydana geldi. Bağcılar-Beyazıt seferini yapan Adem Ark yönetimindeki Özel Halk Otobüsü iddiaya göre gaz pedalı takılı kaldığı için kontrolden çıkarak 5 katı bir binaya çarptı. Kazada otobüs şoförü Adem Ark, yolculardan Yusuf Eskin, Hasan Güler ve yoldan geçmekte olan Efe Yiğit Şahin isimli çocuk yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, otobüsün çıkartılması için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucunda otobüs vinç yardımıyla kaza mahallinden çıkartıldı. Otobüsün çekilmesiyle binadan oluşan hasar da gözler önüne serildi.

Murat Delice

