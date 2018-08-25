Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

Halk otobüsü ile ticari taksi çarpıştı: 18 yaralı

Gaziantep’te özel halk otobüsü ile ticari taksinin çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı.

Halk otobüsü ile ticari taksi çarpıştı: 18 yaralı

25 Ağustos 2018 16:36

Kaza Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Karacaahmet Mahallesi Kanalyolu kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Ömer K. idaresindeki 27 T 1754 plakalı ticari taksinin aniden yola çıkması üzerine Sait Doğan idaresindeki 27 E 031 plakalı özel halk otobüsü taksiye çarparak yan yattı. Otogar istikametine giden ve içerisinde çok sayıda yolcu taşıyan halk otobüsünün devrilmesiyle olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 

Kazada yaralanan 18 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise inceleme yaptı.

Mehmet Bulut - Said Vakkas Yağcı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç