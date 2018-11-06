Halk otobüsü şoförü gaziyi aşağı indirdi

Edinilen bilgiye göre, Antalya'da 22 yıl önce bir polis merkezinde meslektaşının silahından çıkan kurşunla yaralanan ve bu olayın ardından vazife malulü olarak emekli edilen Veli Akkuş, geçtiğimiz pazar günü Konyaaltı ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarında özel halk otobüsüne bindi. Akkuş'un, gösterdiği vazife malulü kartının geçersiz olduğunu söyleyen özel halk otobüsü şoförü tarafından otobüsten indirildiği ve hakarete uğradığı iddia edildi. Otobüs şoförünün kendisini iterek hakarette de bulunduğunu öne süren Akkuş, Fatih Polis Merkezine giderek şikayette bulundu. Akkuş, kullandığı kart ile yıllardır otobüse bindiğini ve hiçbir sorun olmadığını söyledi.

“ÇOK ZORUMA GİTTİ”

Devletin gazilere belediyeden ücretsiz kart verdiğini dile getiren Akkuş, "Bu karttan çekildiği zaman devletimiz otobüsün ücretini ödüyor. Ben de devletimden para çıkmaması için yıllardır vazife malulü kartımla otobüse biniyorum. Şehit ve gaziler bunun bedelini zaten ödediler. Şoför bu kartı kabul etmedi. Beni otobüsten indirip, gaza basıp gitti. Çok zoruma gitti. Yürüyemeyecek duruma geldim. Çok üzüldüm" dedi.

Akkuş, hukuki süreci sonuna kadar sürdüreceğini belirterek, hiçbir gazinin bu gibi bir duruma maruz kalmamasını istedi.

Öte yandan, Akkuş'un otobüste inme anları çevredeki bir kişinin cep telefonu tarafından görüntülendi. Görüntülerde, Akkuş'un şoför ile tartışması ve otobüsten indirilmesi görülüyor.