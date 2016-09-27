Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dün yaşanan olayda Sezer Y. isimli halk otobüsü sürücüsü araçta yolcu olan Osman S. isimli şahıs tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Olayın ardından ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, zanlı Osman S. de kaçmaya çalışırken İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından yakalanmıştı. Sürücü Sezer Y.'nin bıçaklanma anı halk otobüsünün güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Osman S. isimli şahıs oturduğu yerden kalkarak sürücüye neden güzergah değiştirdiğini soruyor. Sürücünün cevabını beğenmeyen şahıs sesini yükselterek otobüs sürücüsü Sezer Y. ile tartışmaya başlıyor. Daha sonra sorunlu yolcuyu araçtan indiren sürücü Sezer Y., araçtan inen Osman S.'nin küfretmesi üzerine araçtan inerek Osman S. ile kavga etmeye başlıyor. Kavganın alevlenmesi üzerine Osman S., yanındaki bıçağı sürücü Sezer Y.'ye sapladıktan sonra kaçmaya başlıyor. Daha sonra aracına dönen sürücü Sezer Y., burada bıçaklandığını fark ederek bir anda yere yığılıyor.

Olay yaşandığı sırada araçta bulunan yolcular ise dışarıdaki kavgayı sadece seyretmekle yetiniyor.

Dinçer Akbir