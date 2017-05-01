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Halk otobüsünde '1 Mayıs' gerginliği

Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlamalarına katılan bir grup, halk otobüsüne "Bugün 1 Mayıs" diyerek akbil basmadan binmek istedi. Duruma sinirlenen otobüs şoförü arabayı kenara çekerek polis çağırdı. Otobüste yaşanan 1 Mayıs gerginliği, diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu.

Halk otobüsünde 1 Mayıs gerginliği

01 Mayıs 2017 17:47
Halk otobüsünde '1 Mayıs' gerginliği - Tıkla İzle

Bakırköy Halk Pazarı'na düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılan yaklaşık 20 kişilik bir grup, Yenibosna'da özel halk otobüsüne ücretsiz binmek istedi. "Bugün 1 Mayıs, para vermeyiz" diyen gruba tepki gösteren şoförü, arabayı kenara çekerek polis çağırdı.

Bu sırada eylemci grupla otobüs şoförü arasında da tartışma yaşandı. "Bugün 1 Mayıs kimse akbil basmasın. Senede bir gün ücretsiz olsun" diyen eylemciye kıza şoförü, "Herkes akbil basıyor, sen de basacaksın" dedi. Yaşanan tartışmaya yolcular da dahil oldu. Bazı yolcular eylemcilere destek verirken, bazıları ise şoförün haklı olduğunu savundu.

Tartışmayı anlatan otobüs şoförü, "Bir grup 'akbil basmayacağız bugün bizim günümüz diyorlar', ben de 'sabahtan beri akbil basılıyor. Siz de basacaksınız' diyorum. Amirimi aradım, polisi aradım, onlar da 'bekle' dediler. Ben emir kuluyum. Benim kendi şahsi arabam değil bu" dedi.

Akbil basmayan eylemci gruptan bir genç ise, "Mesele kart basmama değil. Sıkıntı kart basan. Bugün işçi emekçi bayramı. İşçilerin bayramı. İşçilerin bedel ödeyerek aldığı bir gün. Bugün ücretsiz olması gerekiyor. Ben bunu istiyorum. 1 Mayıs işçi bayramında bütün araçlar ücretsiz olsun. Ben basmıyorum, basmayacağım da. Ne yazık ki sınıf kardeşim tarafından ihanete uğruyorum ben. O da işçi, ben de işçiyim" ifadelerini kullandı.

Yaşanan tartışma yolcuların araya girmesiyle son buldu. Polisi beklemeyen eylemci grup otobüsten inerek başka bir otobüse akbil basarak bindi ve yoluna devam etti. 

Alper Korkmaz

Etiketler: 1 mayıs, akbil


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