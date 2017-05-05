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Halk otobüsünde bebek arabası kavgası

Zonguldak'ta özel halk otobüsüne bebek arabasıyla binen kadın ile başka bir kadın yolcu arasında kavga çıktı.

Halk otobüsünde bebek arabası kavgası

05 Mayıs 2017 12:45

Bebek arabasının koridoru kapattığı iddiasıyla kadınlar arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.  Zonguldak şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsünde meydana gelen kavga kameralara saniye saniye yansıdı. Tartışma, bir kadının halk otobüsüne bebek arabasıyla binmesiyle başladı.

Kadınların oturduğu koltuğun hemen arkasında oturan iki kadın ise bebek arabasının koridoru kapattığını iddia ederek duruma tepki gösterdi. Bir süre devam eden sözlü tartışma arka koltukta oturan kadınların ineceği sırada kavgaya dönüştü. Bir süre saç saça baş başa devam eden kadınların kavgası sırasında bebekler korku ve endişe yaşadı.

Otobüsteki diğer yolcular ise kavgayı ayırmakta zorlandı. Kavga anı ise saniye saniye otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. 

Sertaç Özdemir
 

Etiketler: halk otobüsü


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