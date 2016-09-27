Olay, Manisa’nın Yunusemre ilçesi Topçu Asım Mahallesi İzmir Caddesi üzerindeki Karaköy Pazaryeri durağına yaklaşan 45 D 0023 plakalı halk otobüsünde meydana geldi.

T.A. isimli genç kız, erkek arkadaşı Y.Y. ile birlikte çarşıdan halk otobüsüne bindi. Birkaç durak ötede de aynı otobüse D.E. isimli genç bindi. İddialara göre D.E., daha önceden arkadaşlık teklifinde bulunup 'red' yanıtı alan T.A.’yı halk otobüsünde bir başka erkekle görmesi üzerine Y.Y. ile önce sözlü ardından da fiziksel tartışma yaşadı. Tartışmanın hararetlenmesinin ardından D.E., cebinden çıkarttığı bıçağı Y.Y.’nin sol koluna ve sol bacağına sapladı. Bu sırada T.A. bıçaklı saldırganla erkek arkadaşının arasına girerek saldırıyı önlemeye çalıştı. Saldırgan tüm engellemelere rağmen Y.Y.’nin karın boşluğuna da bıçak darbesi vurdu. Yaşanan hengame sırasında saldırgan kaçarken, otobüsteki vatandaşların çığlıklar içinde otobüsten kaçışları ve gözleri önünde bıçaklı saldırıya şahit olan kucağındaki bebeğiyle bir kadının gözyaşları kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yaralı genç, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sol kol ve sol bacağının yanı sıra karın boşluğundan aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Y.Y. ameliyata alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Sadık Cangel