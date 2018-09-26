Halk otobüsünde dehşet anları kamerada

Edinilen bilgilere göre olay, 28 Ağustos günü saat 23.40'ta Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesinde meydana geldi. 34 RPG 28 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Hüseyin Oral, duraktan yolcusunu aldıktan sonra hareket etti. Çok geçmeden caddede silah sesleri duyuldu. Kurşunlardan bir tanesi, otobüs camından girerek eşi ile birlikte seyahat eden Yusuf Kenan Sağır (29) isimli yolcuya isabet etti. Kolundan vurulan Sağır, bir anda kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada yaralı yolcunun eşi de büyük panik yaşadı. Maganda kurşunuyla acı içinde yere düşen Yusuf Kenan Sağır'a otobüsün içindeki yolcular yardım etmeye çalıştı. Yaralı yolcunun kolunu saran diğer yolcular, kanı durdurmaya çalıştı.

Otobüs şoförün Hüseyin Oral ise vakit kaybetmeden hastaneye yöneldi. Aracın dörtlülerini yakarak hızla süren kahraman otobüs şoförü, kısa sürede yaralı yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Tedavisi yapılan Yusuf Kenan Sağır, birkaç gün içerisinde taburcu edildi.

OTOBÜSTE YAŞANAN DEHŞET ANLARI KAMERADA

Otobüste yaşanan dehşet anları, güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde önce dışarıdan silah sesleri duyuluyor. Kısa süre sonra camdan gelen kurşunla Yusuf Kenan Sağır yere düşüyor. Bu sırada otobüste bulunan yolcular ve yaralı yolcunun eşi büyük panik yaşıyor. Yaralı yolcu Sağır, eşine kolunu sarmasını söylüyor. Soğukkanlı davranan otobüs şoförü ise panik yapmadan hemen hastaneye yöneliyor. Kısa süre sonra otobüs hastaneye yanaşıyor ve yaralı yolcu sağlık ekiplerine veriliyor.

KAHRAMAN OTOBÜS ŞOFÖRÜ: BU MAGANDALIK DEĞİL DE NEDİR

Yolcuyu hastaneye yetiştiren kahraman otobüs şoförü Hüseyin Oral ise yaşadıklarını anlattı. Olay gecesi duraktan yolcusunu aldıktan sonra yoluna devam ettiğini söyleyen Oral, "Dışarıda eline silah alan herkes sağa sola ateş etmekte. Bu magandalık değil de nedir. Bu da bize isabet etti. Bana da gelebilirdi. Yolcularımızdan birine geldi. Talihsiz bir olay yaşadık. Yolcunun kolunda girdi mermi. O anda yere düştü yolcumuz. O anda arabanın içinde panik oldu. Eşi de yanındaydı, korktu. Ben vurulduğunu anladım. Hemen hastaneye sürdüm arabayı durmadan. Hastaneye yetiştirdik. Şükürler olsun kendisi iyi. Teşekkür etti bize de, sağlığı iyi şu anda" ifadelerini kullandı.

YOLCUYU YARALAYAN MAGANDA YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otobüse isabet eden kurşunu ateşleyen magandayı kısa sürede gözaltına aldı. Kurşunun H.Ş. isimli şahsın silahından çıktığını belirleyen ekipler, zanlıyı Ankara Caddesi üzerinde yakaladı. Zanlını yakalandığı yede araştırma yapan ekipler, çöp kutusunun içine atılmış bir tabanca bulundu. Zanlının evinde yapılan aramada da 2 adet tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

Murat Horoz