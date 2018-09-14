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Halk otobüsünde nikah töreni

Halk otobüsünde nikah töreni
Halk otobüsünde nikah töreni

Adana'da Büyükşehir Belediyesi halk otobüsünde şoförlük yapan ve birbirleriyle tanışıp evlenmeye karar veren Eymen Ungan ile Ahmet Boyraz’ın gelin arabası da kullandıkları belediye otobüsü oldu. Şoför çiftin nikahı kullandıkları otobüste kıyıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesinde şoförlük yapan çift, burada tanışarak evlenmeye karar verdi. Gelin Eymen Ungan'ın arkadaşının fikri üzerine çiftin nikah merasimi her gün kullandıkları halk otobüsünde yapıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü de çiftin nikahını otobüste kıyarak personellerinin mutlu günlerinde yanında oldu. Gelin Ungan, “Fikir babamız arkadaşımız Gamze Hanım. Kendi düğünün de hayal ettiği şeyi bize önerdi bizimde hoşumuza gitti. Müdürlerimiz de onaylayınca böyle bir şeyi hayata geçirdik. Çok mutluyum” dedi.
Sözlü, Adana ulaşımının 2 kaptanının birbirini sevdiği ve evlenmeye karar verdiklerini söyleyerek, “En çok zamanlarını geçirdikleri otobüsün içinde evlenmeye karar vermişler. Böyle bir ortamda mesai arkadaşlarımızın nikahlarını kıymaktan dolayı mutluyum” diye konuştu. 

Konuşmaların ardından Başkan Sözlü, çiftin nikahını otobüsün içinde kıyıp imzaların atıldığı kalemi de çifte hediye etti. Çift, daha sonra düğün salonuna geçerek dolasıya eğlendi.  

Elif Ayşenur Bay - Rüşan Anıl Atar
 

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