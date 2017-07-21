Halk otobüsündeki askerleri darp eden 10 kişiden 7'si tutuklandı

İzmit-Kandıra yolunda bir otobüsün önünü keserek çarşı izninden dönen 5 askeri darp eden 10 kişi, İzmit Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından öğlen saatlerinde Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilmişti. Jandarma ekiplerinin koruması altında adliyeye getirilen 10 kişinin yakınları basın mensuplarının görüntü almasını engellemek isterken arbede çıkmış ve Jandarma Komutanının kolu çıkmıştı. Adliyede işlemleri tamamlanan 10 kişiden 7'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 kişi serbest bırakıldı.

Arbede sırasında İzmit Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gazi Özdemir'in kolunun çıkmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişinin de polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Gürcan Yılmaz

