Kaza, Hürriyet Parkı yanında bulunan merkez otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Hüseyin S'nin kullandığı 19 TN 454 plakalı özel halk otobüsü, Hürriyet Meydanı'ndaki otobüs durağında yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Çalman'a (74) çarptı. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık görevlilerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri otobüsün altında kalan Çalman’ı kurtardı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan talihsiz kadın ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çalman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otobüs şoförü ise polis tarafından gözaltına alındı.

M. Muttalip Yalçın