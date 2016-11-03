Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Halk otobüsünün altında kalan yaşlı kadın yaralandı

Halk otobüsünün altında kalan yaşlı kadın yaralandı

Çorum'da özel halk otobüsünün altında kalan kadın yaralandı.

Halk otobüsünün altında kalan yaşlı kadın yaralandı

03 Kasım 2016 16:35

Kaza, Hürriyet Parkı yanında bulunan merkez otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Hüseyin S'nin kullandığı 19 TN 454 plakalı özel halk otobüsü, Hürriyet Meydanı'ndaki otobüs durağında yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Çalman'a (74) çarptı. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık görevlilerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri otobüsün altında kalan Çalman’ı kurtardı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan talihsiz kadın ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çalman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otobüs şoförü ise polis tarafından gözaltına alındı. 

M. Muttalip Yalçın

Etiketler: çorum, halk otobüsü, kaza, yaşlı kadın


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!