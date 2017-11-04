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Halk otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Zonguldak Alaplı ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya, halk otobüsünün çarptığı yaya yaşamını yitirdi. Çarpma anı saniye saniye otobüs kamerası tarafından kaydedildi.

Halk otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

04 Kasım 2017 15:28


Kaza, Alaplı Kabristan caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ender U.'nun kullandığı 67 M 9275 plakalı Özel Halk Otobüsü yolun karşısına geçmeye çalışan Şahin Y.'ye (77) çarptı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Şahin Y'yi ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Şahin Yiğit (77) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Olayla ilgili Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları araştırma sonrası otobüs şoförünü gözaltına aldı. 

Ertuğrul Yüksel

 

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