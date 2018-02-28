Diğer
Kategoriler

Halk otobüsüyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Burdur'da halk otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Halk otobüsüyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı

28 Şubat 2018 23:24

Olay, 22.00 sıralarında Burdur-Antalya Karayolu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Şencan yönetimindeki 15 M 0033 plakalı halk otobüsü kavşakta Emrah Akkuş yönetimindeki 15 NP 748 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan Gözde Ceylan (19), Reşit Kılıçalp (22), Cevat Çiçek (20), Vakkas Türker Kındıra (19), Altan Çimen (29), Şerif Vural (30) ve Emrah Akkuş (22) 112 Sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olmadığı bildirildi. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç