Halk şikâyet etti, 5 bin 253 ayrı ihlalden şoförlere ceza kesildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından canlı ve geçmişe dönük kamera kayıtları üzerinden toplu taşıma araçları, öğrenci servis araçları ve büyükşehir belediyesine ait resmi hizmet araçlarının takip edilmesi ve vatandaşlardan gelen taleplerin incelenmesi amacıyla 2015 yılında hayata geçirilen Araç Takip ve Filo Yönetim Birimi, 4 Bin 315 aracın takibini yapıyor.

İl genelinde 1521 adet toplu taşıma aracını on-line kamera ve takip sistemi üzerinden, 2 bin 094 adet öğrenci servis aracı ve 700 adet belediye aracının ise takip cihazları üzerinden takibini yapan Araç Takip ve Filo Yönetim Birimi, araç kullanımı esnasında yapılan ihlallere anında müdahale ederek idari işlem süreci başlatmak için emniyet birimleri ile temasa geçiyor.

“Şoförün ekranına uyarı yazısı düşüyor”

Vatandaşların daha güvenilir seyahat etmesi için Araç Takip ve Filo Yönetim Biriminin 7/24 araçları takip ettiğini belirten Muğla Büyükşehir Belediyesi, “Araçlarda bulunan kamera sistemleri ile 1521 adet toplu taşıma aracını on-line kamera, 2 bin 094 adet öğrenci servis aracı ve 700 adet belediye aracının ise takip cihazları üzerinden sürekli olarak takip ediyoruz. Araç şoförlerinin trafik ve yolcu güvenliğini tehlikeye atacak şekilde gerçekleştirdikleri, hız ihlalleri, araç içerisinde sigara içmesi, seyir esnasında telefonla görüşülmesi, ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşların seyahat hakkının engellenmesi gibi birçok konuda kural ihlali yapan şoförlerimizin önünde bulunan ekrana uyarı mesajı gönderiyor ve hatasının tekrarlamamasını rica ediyoruz. Uyarılan şoförün hatasını tekrarlaması durumunda ise idari cezai işlem uygulanması için çalışma başlatılıyor” ifadeleri kullanıldı.

“Hatalı şoförlere cezai işlem uygulandı”

Vatandaşların şikâyetlerini önemsediklerini ve gerekli incelemelerin kısa sürede başlatıldığını belirten Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2017 Ocak ayından bu güne kadar e-posta, dilekçe, çağrı merkezi ile toplam 126 bin 837 talebe cevap verildiğini açıkladı. Önceliğin her zaman vatandaşların güveni ve huzuru olduğu vurgulanan açıklamada, “ Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak amacımız il genelinde vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli yolculuk yapmaları ve çocuklarını öğrenci servislerine bırakan velilerimizin gözleri arkada kalmaması için araçlarımızı 7/24 takip ediyoruz. Toplu taşımalarda hatanın kabul edilemez olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu yüzden 2015 yılından bugüne kadarda 5 bin 253 ayrı ihlalden şoförlerimize idari ceza uygulaması yapıldı. Bugüne kadar uygulanan 382 adet tehlikeli araç kullanma, 74 adet seyir esnasında telefonla görüşme, 641 adet durakta bekleyen yolcuyu almama gibi konularda ihlal tespit tutanağı düzenlenmiştir” denildi.

“Araç şoförlerine düzenli olarak eğitim veriliyor”

Muğla Büyükşehir Belediyesinin yazılı açıklamasında, gerçekleştirilen ihlallerin kalıcı olarak önlenebilmesi, güvenilir ve sürdürülebilir bir toplu taşım hizmeti sağlanabilmesi amacıyla, toplu taşıma araçlarını kullanmakta olan araç şoförlerine her yıl düzenli olarak eğitimler verildiği vurgulandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, açıklamasında şu görüşlere yer verildi;

“Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, çağdaş yönetim ve görev anlayışı ile ilimizdeki ulaşım hizmetlerini insan odaklı ve çevreye duyarlı olarak yerine getirmek ve faaliyet alanı ile ilgili kaliteli, örnek ve güvenilir hizmet sunmak temel amacımız. Bu çerçevede, şoför personellere yönelik “Yolcu Sürücü İlişkileri”, “Öfke ve Stres Yönetimi”, “Yolcu Memnuniyeti” gibi konularda eğitimlerimizi sürdürüyoruz. İlerleyen günlerde şoförlerimize yabancı dil eğitimi verilecektir” denildi.