Halka dizisi ne zaman başlayacak? Halka dizisi hangi kanalda? Halka dizisi oyuncuları kimler? TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan Halka dizisini binlerce kişi merakla bekliyor. Güçlü kadronun olduğu dizi de tüm gözler yayın tarihine çevrildi. Peki halka dizisi ne zaman başlayacak? Halka dizisi hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar... Dizinin oyuncu kadrosunu yapımcı Yusuf Esenkal resmi sosyal medya hesaplarından açıklamıştı.Dizinin çekimlerine başlandı ve setten de ilk görüntüler paylaşıldı. Aralık ayında izleyiciyle buluşacak olan dizinin fragmanı da bir kaç güne gelecek.

HALKA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Halka dizisinin Aralık ayında başlanması bekleniyor. Ancak dizimin henüz net tarihi verilmedi.

HALKA DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Halka dizisi TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak.

HALKA DİZİNİN KONUSU

Haftabaşı Film Sokağı Stüdyoları'nda prova çekimleri yapılan dizinin ekibinde Serkan Çayoğlu, Kaan Yıldırım, Hande Erçel, Hazal Subaşı gibi genç kuşağın öne çıkan yıldızlarının yanı sıra usta oyuncular Nazan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan ve Şehsuvar Aktaş da yer alıyor.

Adını üç halka simgesiyle bilinen bir suç teşkilatından alan dizinin en önemli özelliği ise klasik mafya anlatılarının aksine kadınların güçlü olduğu, yönetip yönlendirdiği bir karakter içeriği taşıması.

HALKA DİZİSİNİN KADROSU

Serkan Çayoğlu, Hande Erçel, Kaan Yıldırım ve Hazal Subaşı'nın başrollerini paylaştığı dizide Burak Sergen, Ahmet Mümtaz Taylan ve Nazan Kesal gibi güçlü oyuncular da var.