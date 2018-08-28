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Halkalı'da kimyasal madde paniği

İstanbul Halkalı’da kamyonetten yola dökülen kimyasal maddeden yaralanan 1’i çocuk 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Maddenin sülfürik asit olduğu belirlendi.

Halkalıda kimyasal madde paniği

28 Ağustos 2018 15:25

Olay, Halkalı Dereboyu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 BH 5337 plakalı kamyonet Meltem Sokak’a doğru yokuş yukarı çıktığı sırada arkada bulunan kapak açıldı. Kapağın açılmasıyla kamyonetin arkasındaki kimyasal madde yola döküldü. Bu sırada yoldan geçmekte olan 1’i çocuk 2 kişi yaralandı. Çocuğun annesi tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yaralanan diğer vatandaş ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Yaralanan vatandaş, "Yolda ayağım kaydı, düştüm. Yolun karşısına geçene kadar pantolonum eridi" dedi.

Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler yolu trafiğe kapatarak kumlama çalışması yaptı. Yapılan ilk incelemelerin sonucunda yola dökülen maddenin sülfürik asit olduğu belirlendi.  

 

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