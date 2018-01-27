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Halkbank Fenerbahçe’ye set vermedi

Voleybol Efeler Ligi’nde 16. hafta müsabakaları kapsamında evinde Fenerbahçe ile karşılaşan Halkbank, rakibine hiç set vermeden sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Halkbank Fenerbahçeye set vermedi

27 Ocak 2018 22:56

Voleybol Efeler Ligi’nde 16. hafta müsabakaları kapsamında evinde Fenerbahçe ile karşılaşan Halkbank, rakibine hiç set vermeden sahadan 3-0 galip ayrıldı.

KÜNYE

Salon: Başkent Voleybol

Halkbank: Vincic, Burutay Subaşı, Kemal Kayhan, Miljkovic, Kooy, Faik Samet Güneş (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Mustafa Ramazanoğlu)

Fenerbahçe: Quesque, Pajenk, Selçuk Keskin, Sket, Sabit Karaağaç, Metin Toy (Alperay Demirciler, Mehmet Özbek, Oğulcan Yatkın)

Setler: 25-18, 25-17, 25-22

Süre: 88 dakika (28, 29, 31)

Cem Geçim

 

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