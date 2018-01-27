Halkbank Fenerbahçe’ye set vermedi

Voleybol Efeler Ligi’nde 16. hafta müsabakaları kapsamında evinde Fenerbahçe ile karşılaşan Halkbank, rakibine hiç set vermeden sahadan 3-0 galip ayrıldı.
KÜNYE
Salon: Başkent Voleybol
Halkbank: Vincic, Burutay Subaşı, Kemal Kayhan, Miljkovic, Kooy, Faik Samet Güneş (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Mustafa Ramazanoğlu)
Fenerbahçe: Quesque, Pajenk, Selçuk Keskin, Sket, Sabit Karaağaç, Metin Toy (Alperay Demirciler, Mehmet Özbek, Oğulcan Yatkın)
Setler: 25-18, 25-17, 25-22
Süre: 88 dakika (28, 29, 31)
Cem Geçim