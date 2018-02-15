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Halkbank Genel Müdürü Arslan’dan Yıldız Holding açıklaması

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Yıldız Holding'in kredisinin yönetilebilir olduğunu ve krediyle ilgili bir sorun olmadığını belirtti.

Halkbank Genel Müdürü Arslandan Yıldız Holding açıklaması

15 Şubat 2018 15:09

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın sukuk ihracına ilişkin Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Arslan, konuyla ilgili şirketin açıklamalarının dikkate alınmasında fayda olduğunu belirterek, sözkonusu kredinin yönetilebilecek bir iş olduğunu ve endişe edecek bir durumun olmadığını dile getirdi.
"Gönüllü olarak kayıtlarımızı açtık"
Arslan, ABD'de devam eden dava sürecine ilişkin "Gönüllü olarak kayıtlarımızı açtık, inceleme sağlıklı biçimde sürüyor" ifadelerini kullandı. 

 

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