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Halkbank'ı mağlup eden Fenerbahçe şampiyon oldu!

Erkekler Kupa Voley finalinde Fenerbahçe, Halkbank'ı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Halkbankı mağlup eden Fenerbahçe şampiyon oldu!

12 Ocak 2017 20:58

Balıkesir Yeni Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk iki setini 25-23 ve 25-20'lik skorlarla Fenerbahçe önde tamamlarken, üçüncü seti Halkbank 25-15 kazında. Son sette Fenerbahçe rakibini 25-21 yenerek maçı 3-1 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Turnuvanın en değerli oyuncusu ise sarı-lacivertli takımdan Metin Toy seçildi.
Turnuvayı ikinci olarak tamamlayan Halkbank, madalyalarını Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mengüç’ten alırken, şiltlerini Balıkesir Gençlik Spor İl Müdür Vekili Halil İbrahim Koyuncu’dan aldı.

Fenerbahçe’ye ise madalyalarını Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ve Türkiye Voleybol Federasyonu As Başkanı Ahmet Göksu takdim ederken, şampiyonluk kupasını ise Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti.

Salon: Balıkesir Yeni
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya xx, Yasin Okumuş xx
Fenerbahçe: Selçuk Keskin xxx, Pajenk xxx, Sket xxx, Sabit Karaağaç xxx, Quesque xxx, Metin Toy xxx (Mehmet Özbek xxx, Alperay Demirciler xxx, Ogulcan Yatkın xxx, Ediz Kaan Fırıncıoğlu xxx, Batı Kayhan xxx, Metehan Baş xxx, Oğuzhan Karasu xxx)
Halkbank: Burutay Subaşı xx, Mustafa Ramazanoğlu xx, Kemal Kayhan xx, Emre Batur xx, Kooy xx, Miljkoviç xx (Hasan Yeşilbudak xx, Caner Dengin xx, Akhrem xx, Vincic xx, Rıfat Erden Çevikel xx, Faik Samet Güneş xx)
Setler: 25-23, 25-20, 15-25, 25-21
Süre: 113 dakika 

Etiketler: fenerbahçe, halkbank


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