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Halkevleri Genel Başkanı gözaltına alındı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik TSK tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto bahanesiyle halkı sokağa dökme çağrısında bulunanlara karşı harekete geçti.

Halkevleri Genel Başkanı gözaltına alındı!

22 Şubat 2018 09:45

Başsavcılık, aralarında Halkevleri Genel Başkanı Dilşat Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Başsavcılığımızca sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Operasyonunu protesto bahanesiyle halkı sokağa dökmek ve çatışma çıkarmaya çalışanlar hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldığını daha önceden duyurmuştuk. Bu soruşturma kapsamında 12 kişi hakkındaki gözaltı işlemlerine devam edilmektedir. Halkevleri Genel Başkanı da bu soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır" denildi. 

Abdullah Sarica
 

 

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