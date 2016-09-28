Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinden şampiyonaya katılacak sporcular hakkında bilgi veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Soner Polat, “Zonguldak’ta düzenlenecek Gençler ve 23 Yaş Altı Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası’na sporcularımız katılacak. Özellikle bayanlarda çok iddialı bir şekilde hazırlanıyorlar. Gençlerde 2, 23 yaş altında da 2 olmak üzere toplam 4 sporcuyla yarışacağız. Antrenörümüz Valentin İvanov Gemedzhiev çok iddialı olduğunu, özellikle 23 yaş altında altın madalya beklediğini belirtiyor. Diğer kızlarımızda antrenmanlarına bağlı performanslarını sergilerse yeterli dereceyi alacağımızı düşünüyorum. Tüm sporcularımızı kesinlikle federasyonun belirlemiş olduğu baraj derecesini aşacağımıza eminiz. Ama bunun yanında normal performansların üzerine çıkarak da yarışmayı tamamlayacaklarını düşünüyoruz” dedi.

“Zonguldak’tan madalyasız dönmeyeceğiz”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Halter Antrenörü Valentin Ivanov Gemedzhiev, “Çalışmalarımız devam ediyor. Haftada 6 gün çalışıyoruz. 18 sporcu var. Bayan takımımız bayağı kuvvetli. Erkek takımımızda kuvvetli daha da kuvvetlenecek. Çeşitli yarışmalara katılıyoruz. Önümüzde Zonguldak’ta düzenlenecek bir yarışma var. Zonguldak’tan madalyasız dönmeyeceğiz. Sporcularımız çok iyi ve sıkı bir şekilde çalışıyor. Belediye başkanımız çok destek veriyor. Soner Bey’e de ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yarışmaya katılacak Duygu Baş, “Bir yıldır bu sporla ilgileniyorum. Bu katılacağım 2’nci yarışmam. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Lüleburgaz’ı en güzel şekilde yarışmada temsil edeceğim” ifadelerini kullandı.

“Hedef birincilik”

Yaklaşık 4 yıldır bu sporla uğraşan Gaye Nehir ise, “Bu spora merak ile başladım ve 4 yıldır sürdürüyorum. Bu spora devam etmeyi düşünüyorum. Zonguldak’ta hedef birincilik. Elimden gelenin en iyisini yapıp Lüleburgaz’ı Zonguldak’ta temsil edeceğim” dedi.

Kaner Akaner

KIRKLARELİ