Halterde Dilara Narin, Avrupa şampiyonu oldu

Polonya'nın ev sahipliği yaptığı Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın 6. gününde piste çıkan 75 kiloda yarışan Dilara Narin koparmada 92 kilo ile bronz, silkmede 120 kilo ile altın, toplamda ise 212 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu.

Müsabakanın ardından İstiklal Marşı'nı okutmanın büyük onurunu yaşayan Dilara Narin, karşılaşmalara çok yoğun bir programla hazırlandığını, Türk bayrağını Polonya'da dalgalandırmanın ve İstiklal Marşı'nı okutmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Antrenörlerinin kendisine büyük destek verdiğini belirten milli sporcu, "İnşallah daha nice madalyalar ve şampiyonluklar kazanacağım" dedi.

Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın 6. gününde milliler madalya sayısı 10 altın, 6 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplam 25 madalyaya yükseltti.

Şampiyonada yarın 90 kiloda Tuğçe Boynueğri saat 12.00'de, +90 kiloda Melike Ünal saat 14.00'de, +105 kiloda Yıldıray Kaplan da saat 18.30'da piste çıkacak.

Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, yaptığı açıklamada, "Madalya alan sporcumuzu, antrenörlerini ve ailelerini yürekten kutluyorum" diyerek hiçbir başarının tesadüf olmadığını, yapılan planlı ve önemli çalışmalar neticesinde böyle güzel sonuçlara ulaşmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

