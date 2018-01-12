Haluk Bulucu, " Türk Savunma Sanayisi bağımsızlık çağına giriyor"

Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 Neotech Kampüs’te 'Türk Savunma Sanayi'nin Türk Dış Politikasına Etkisi' başlıklı bir konferans düzenlendi. Türkiye’nin savunma sanayindeki gelişmeler ve bu gelişmelerin dış politikaya olan etkilerinin değerlendirildiği konferansta, yakın bölgedeki gelişmeler ve ülkemizin komşularıyla olan ilişkileri gibi konulara değinildi. TOBB Savunma Sanayi Meclisi Başkan Yardımcısı ve FNSS Savunma Sanayi Sistemleri A.Ş. Baş Danışmanı Haluk Bulucu’nun konuk olduğu konferansın moderatörlüğünü Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Savaş Biçer üstlendi.

“Güçlü ve bağımsız bir orduya kendi savunma sanayimizi kurarak ulaşabiliriz”

Türkiye’nin coğrafi olarak çok kritik bir konumda olduğuna değinen Haluk Bulucu, “İnsanların tabiatını ve etrafımızdaki komşularımızı göz önünde tuttuğumuzda bu coğrafyada sağlam kalabilmek için güçlü ve bağımsız bir orduya şiddetle ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla bunu ancak kendi savunma sanayimizi kurarak gerçekleştirebiliriz. Ayrıca savunma sanayimizi kurarken ordumuza para harcamamız da gerekli. Bu nedenle kendi lüksümüze değil, öncelikli olarak ulusal güvenliğimize önem vermeliyiz. Bunu da ancak bağımsız bir savunma sanayisiyle gerçekleştirebiliriz.” şeklinde konuştu.

“Savunma sanayisi alanında Türkiye kendisine yetiyor”

Savunma sanayisinde ana sistemler içinde, deniz ve kara sistemleri alanında Türkiye’nin kendisine yetebileceğini vurgulayan Bulucu, “Savunma sanayisi alanında Türkiye kendi bağımsızlık çağına giriyor. Nitekim özellikle güç paketleri gibi bazı alt sistemlerde, maalesef hala dışa bağımlıyız. Ancak Türkiye bu alanlarda da önemli gelişmeler göstermektedir. Savunma sanayisi alanında Türkiye'nin 27 yıllık bir geçmişi vardır. Bu kısa sürede aldığımız yol ile bu alanda çok uzun mesafeler katettik. Savunma sanayimiz, önümüzde ki yirmi yıl içinde kendisine özgü sistemler bütününü oluşturabilecek güçtedir. Nitekim yapılan çalışmalar da bunu gösteriyor. Bu bağlamda Türkiye savunma sanayisinde stratejik bütünlük sağlamalıdır” açıklamalarında bulundu.

Milli savunma sanayisi alanında yapılan önemli çalışmalardan da bahseden Bulucu, “ Milli savunma alanında yapılan projelerin başında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ/TAI)’nin üzerinde çalıştığı ‘Milli Harp Uçak Projesi’ vardır. Bunun yanı sıra gemi projeleri Türkiye’yi diplomatik ve politik alanda çok ileri götürecek projelerdir. Kendi gücümüz çerçevesinde eğer bu projelere devam edersek çok iyi adımlar atacağımıza eminim. Kara sistemlerinde ise; Altay tankı, Pars 8x8 tekerlekli araçlar, kaplan 20 ve kaplan 30 gibi paletli araç projeleri ülkemizi diğer büyük ülkelerin arasına girmesini sağlamıştır. Şimdi ise sıra hava sistemlerindedir. Hava sistemlerinin motor sistemlerini ürettiğimiz de o alandaki eksiğimizi de gidereceğiz” dedi.

