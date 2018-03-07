Haluk Levent genç sevenleriyle buluştu

Türk rock müziğin sevilen sanatçısı Haluk Levent, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde öğrencilerle söyleşi programında buluştu. Bir hayranının ‘Parti kur, oy verelim abi’ esprisiyle başlattığı Ahbap Hareketiyle yapılan yardımlar ve düzenlenen etkinliklerle son dönemlerde gündeme gelen sanatçı, öğrencilerden gelen soruları içtenlikle cevapladı.

Haluk Levent, bir süre önce sosyal medya üzerinden hayranına verdiği karşılıklı kahve içme sözünü de esprili bir şekilde yerine getirdi. Hayranının “Bana karşılık kahve içme sözü vermiştiniz ama içemedik” demesi üzerine Levent, 2 adet kahve istedi. Bir kahveyi kendine alan bir kahveyi de hayranına gönderen sanatçının, “Bak, verdiğim sözü tutuyorum, kısmen de olsa karşılıklı kahve içiyoruz” demesi gülüşmelere neden oldu. Levent, kendisine soru sormak için mikrofonu alan bir hayranını da isminden hatırladı. Levent, genç sporcu ismini söyleyince alkışlarla sahneye davet ederek sarıldı. Levent, genç sporcuya “Sen bir sporcusun, sen başarılısın ve madalya aldın” diyerek alnından öptü.

Salonda kısa süreli yaşanan elektrik arızasına rağmen söyleyişi sürdüren Levent, ‘Medyada daha çok neden görünmüyorsunuz?’ sorusunu da “Medya nedir? 750 bin takipçisi olan bir twitter sayfası medya değil mi? Artık dünya değişti medya sadece televizyon değil. Televizyonlar ve gazeteler yakında tarihe karışmak zorunda. Artık ipadlere girmiş bir dünya var. Halkımızdaki sanatçının yüksek görünme kalitesi haftasonunda magazin programlarında devamlı soru sorulan olma biçimine döndü. Bu çocuklar beni magazin programlarından değil, internetten ya da iletişim yerlerinden buldu” şeklinde konuştu.

“Çocuk istismarcıları ömür boyu hapis yatmalı”

Artan çocuk istismarlarına da değinen Levent, toplumda en başta kanun koyucuların gerçek anlamda dürüst olması gerektiğinin altını çizdi. Levent, “Çocuk istismarı nedir? Bir adamı bir adam öldürdüğünde 26 yıl hapis cezası alıyor. Ölen adam rahat biliyor musunuz? Sen bir çocuğa tecavüz ediyorsun, gidiyorsun 12 yıl alıyorsun ama tecavüz edilen öbür boyu rahat değil ki. Yani öldürsen bu kadar rahatsızlık vermez” dedi. Levent, çocuk istismarı vakalarında suçluların ömür boyu hapis cezası alması gerektiğini söyledi.

Haluk Levent söyleşinin ardından sevenlerine müzik ziyafeti yaşatmayı ihmal etmeyerek en güzel şarkılarını seslendirdi. Mini konserin ardından sanatçıya plaket takdim edilerek program sonlandı.

Ali Canberk Özbuğutu - Fatih Gavuz