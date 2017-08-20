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Haluk Levent, kül olan orman için fidan kampanyası başlattı

Adanalı ünlü sanatçı Haluk Levent, Balıkser Ayvalık'ta yer alan Şeytan Sofrası eteklerindeki Cennet Koyu'nda kül olan 5 hektarlık ormanın yeniden yeşertilmesi için fidan dikim kampanyası başlattı. Levent, asker eğlencesi yapacağı parayı fidan olarak bağışlayan bir gence de telefonda canlı konser verip, askerde ziyaret edecek.

Haluk Levent, kül olan orman için fidan kampanyası başlattı

20 Ağustos 2017 14:14

Anadolu Halk ve Barış Partisi (AHBAP) isimli sivil toplum örgütünün kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent, Twitter üzerinden vatandaşlara çağrıda bulunarak, Cennet Koyu'nda kül olan 5 hektarlık ormanın yeniden yeşertilmesi için destek istedi. Levent, çağrısında “Bizimle fidan dikmeye var mısınız” ifadelerini kullandı.

Ayvalık'a giderek incelemelerde bulunacağını da dile getiren Levent, “İnceleme yapacağız, bilimsel raporlar oluşturacağız ve sizlere tarih vereceğiz. O tarihte de fidan dikeceğiz. Sadece Ayvalık değil Ayvalık ile başlayıp bu yıl yakılan tüm yerlere fidanları dikmeliyiz” şeklinde paylaşımlar yaptı.

Umut Yılmaz isimli bir sosyal medya kullanıcısı da 20 gün sonra askere gideceğini ve asker eğlencesi yapmak yerine harcayacağı parayı fidan bağışı olarak göndereceğini belirtti. Mütevazı sanatçı, askere gidecek olan gence “Bana özel mesajla telefonunu yolla, sana en güzel şarkıyı canlı söyleyip yollayacağım ve bu asker eğlencen olacak. Ayrıca askere ziyaretine geleceğim söz aslanım” ifadeleriyle karşılık verdi. 

Nuri Pir


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