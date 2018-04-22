Diğer
Kategoriler

Haluk Levent yeleğini 25 bin liraya sattı

Ünlü sanatçı Haluk Levent, konserlerinde giydiği yeleğini geliri yardım organizasyonlarında kullanılmak üzere bir iş adamına 25 bin TL'ye sattı. Levent, yeleğini sattığı iş adamından öğrenci bursu talep edeceğini de bildirdi.

Haluk Levent yeleğini 25 bin liraya sattı

22 Nisan 2018 16:19

Sosyal medya hesabından yeleğini açık artırmayla satışa çıkartan Haluk Levent, "Bu yeleğimi bu tweet'in altında açık artırmaya sunuyorum. Eee AHBAP'a para lazım. Kazanan arkadaşımıza yemek ısmarlayacağım, ona komik hikayelerimi anlatacağım. Kazanan belli olduktan sonra Anadolu Halk ve Barış Platformu'na (AHBAP) makbuz karşılığı bağış yapacak ve sonra yemeğe çıkacağız" şeklinde paylaşım yaptı. Ünlü sanatçının paylaşımına yüzlerce yorum ve teklif gönderildi. Bir süre sonra Twitter hesabından yaptığı açıklamada açık artırmayı sonlandırdığını belirten Haluk Levent, bir iş adamının yelek için 25 bin lira ödeme yapacağını, Salı günü paranın AHBAP hesabına yatırılacağını bildirdi.

Bir takipçisinin "Yine zengin kazandı" yorumuna da cevap veren Levent, "Zengin kazanmadı. Gönlü zengin kazandı. Yelek için 25 bin TL AHBAP'a bağış yapacak. Amaç bu. Kaç iş adamından çıkar bu hassasiyet? Merak etmeyin çocuklar. Yemekte onu kafalarım. 15 öğrenci bursu da alırım size veririm. Şüphesi olan?" şeklinde paylaşım yaptı.

Nuri Pir 

 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç