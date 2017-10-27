Diğer
Kategoriler

Haluk Levent’in izinden gidiyorlar

Haluk Levent öncülüğünde kurulan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde örgütlenerek sosyal sorumluluk etkinliklerine imza atan Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Edirne’de Tunca Nehri kıyısında çöp topladı.

Haluk Leventin izinden gidiyorlar

27 Ekim 2017 15:26

Trakya Üniversitesinde eğitim gören AHBAP üyeleri, vatandaşların Tunca Nehri kıyısına attıkları çöpleri gönüllü olarak topladı. Ellerine plastik eldivenleri takan yaklaşık 30 AHBAP üyesi, çöp toplayarak farkındalık oluşturdu. Çevreden geçen vatandaşlar, gençlerin çöp toplamalarını dikkatle izledi.

AHBAP’ın Grup Sözcüsü Aybüke Şahin, "Bizim asıl amacımız dikkat çekmek. İnşallah biri elindeki çöpü yere atarken yaptığımız bu etkinlik aklına gelirde vazgeçer o çöpü yere atmaktan. Tek temennimiz bu. Edirne halkının anlayışını tüm Türkiye biliyordur. Bu etkinlikten sonra daha temiz bir Edirne’ye sahip olacağız, inanıyorum" dedi. 

Ergin Yıldız

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç