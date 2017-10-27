Haluk Levent’in izinden gidiyorlar

Trakya Üniversitesinde eğitim gören AHBAP üyeleri, vatandaşların Tunca Nehri kıyısına attıkları çöpleri gönüllü olarak topladı. Ellerine plastik eldivenleri takan yaklaşık 30 AHBAP üyesi, çöp toplayarak farkındalık oluşturdu. Çevreden geçen vatandaşlar, gençlerin çöp toplamalarını dikkatle izledi.

AHBAP’ın Grup Sözcüsü Aybüke Şahin, "Bizim asıl amacımız dikkat çekmek. İnşallah biri elindeki çöpü yere atarken yaptığımız bu etkinlik aklına gelirde vazgeçer o çöpü yere atmaktan. Tek temennimiz bu. Edirne halkının anlayışını tüm Türkiye biliyordur. Bu etkinlikten sonra daha temiz bir Edirne’ye sahip olacağız, inanıyorum" dedi.

Ergin Yıldız