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Haluk Levent’ten omurilik hastası Bilge’ye moral ziyareti

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Artvin’den tedavi için İstanbul’a getirilen omurilik hastası 14 yaşındaki Bilge Kara’ya tedavi gördüğü hastanede moral ziyaretinde bulundu. Yaklaşık 40 dakika hastanede kalan ünlü şarkıcı, Kara ailesine her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

Haluk Leventten omurilik hastası Bilgeye moral ziyareti

18 Ocak 2018 11:32

Artvin’de omuriliği kese şeklinde dışa doğru olan ve ağrıları dinsin diye ailesi tarafından duvara yapılan aparatla oturması sağlanan 14 yaşındaki Bilge Kara’nın tedavisine geçtiğimiz aylarda İstanbul’da başlanmıştı. İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Hastanesi’nde tedavisine devam edilen Kara’yı dün akşam saat 21.30 sıralarında şarkıcı Haluk Levent ziyaret etti.

Kara, ünlü şarkıcıyı karşısında görünce çok şaşırdı ve sevindi. Küçük kıza moral ziyareti gerçekleştiren ünlü şarkıcı Haluk Levent, geçmiş olsun dileklerini iletip hep yanlarında olduğunu söyledi. Yaklaşık 40 dakika Bilge ve babası Mehmet Kara ile sohbet eden ünlü şarkıcı daha sonra hastaneden ayrıldı.

Öte yandan, Haluk Levent’in hastaneye geldiğini gören diğer hastalar Kara’nın odasına gelerek ünlü şarkıcı ile sohbet etti.

Murat Horoz

Etiketler: haluk levent

 

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