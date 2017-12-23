Diğer
Kategoriler

Haluk Ulusoy aday olmuyor

Galatasaray’da yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde muhalifler, başkan adaylığı için Haluk Ulusoy’un kapısını çaldı. Ancak Ulusoy, uzun süren ikna çabalarına karşın aday olmayacağını ifade etti.

Haluk Ulusoy aday olmuyor

23 Aralık 2017 16:14

Galatasaray Yönetimi, hafta başında aldığı olağanüstü seçimli genel kurul kararının ardından seçim çalışmalarına başladı. 20 Ocak’ta yapılacak olan seçimli genel kurul öncesinde muhalifler de hazırlıklar yapıyor. Mustafa Cengiz’in adaylığını açıklamasının ardından muhaliflerin birleştiği tek isim Haluk Ulusoy oldu. Başkan Dursun Özbek’in salı günü yaptığı basın toplantısının ardından muhalifler, Haluk Ulusoy’un kapısını çalarken, Cuma gününe kadar Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanını ikna turları sürdü. Ancak Haluk Ulusoy, Galatasaray Başkanlığı’na aday olmayacağını muhaliflere açıkladı. Bunun üzerine aday çıkarma çalışmalarını sürdüren isimler, yarın akşama kadar başka bir aday üzerinde yoğunlaşmak için hazırlıklarını yapıyor.

Cengiz’e destek yok

Dursun Özbek’e karşı başkan adaylığını açıklayan Mustafa Cengiz’e ise muhalefetten destek gelmiyor. Bugüne kadar yönetimlerde yer almadığı için muhalif isimlerin Mustafa Cengiz’e destek vermeyeceği ve tepeden inme bir başkan istemedikleri ifade edildi. Muhalif kesim, hafta başına kadar başkan adaylığı konusunda bir isimde birleşemezse, Dursun Özbek, 20 Ocak’ta yapılacak olan seçimli genel kurula oldukça güçlü bir şekilde girecek. 

Bozhan Memiş

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç