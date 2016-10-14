27-28 Mart 2017 tarihlerinde Katar’ın Doha şehrindeki Katar Ulusal Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan iki günlük etkinliğe fakülte ev sahipliği yapacak. Yazılı ve Sözlü Çeviri Enstitüsü akademisyenlerden, sektörden ve teori ya da uygulama üzerinden bu alanla ilgilenen topluluk üyelerinden bu yılın konferans teması olan 21’inci yy Talepleri: İnsan ve Sosyal Sorumluluklara Doğru Yazılı ve Sözlü Çevirmenler ile ilgili bildiri başvuruları bekliyor.

Yazılı ve sözlü çevirmenlik alanları sosyal gelişimin büyümesini sağlayarak ve bilgiye dayalı zengin ekonomiye giden yolu açarak stratejik oyuncular arasında bilgi aktarımını mümkün kılan önemli köprülerdir. Bu yılın konferansı, Katar halkı ve Arap dünyasındaki diğer halklara odaklanarak yazılı ve sözlü çevirmenlerin modern toplum oluşturma konusundaki hayati rollerini vurguluyor. Kurucu Dekanı Dr. Amal Al Malki şöyle konuştu: "Yazılı ve sözlü çevirmenler çoğu zaman bilinmeyen kahramanlardır. İşlerine adanmışlıkları ve profesyonellikleri insanların, toplumların ve ulusların yüzyıllardır başarıdan başarıya koşmasını mümkün kılmıştır. Biz kaliteli yazılı ve sözlü çevirinin kıymetini daha yeni anlıyoruz. Bu yılın konferansı bilginin korunması, fikirlerin aktarılması, tarihsel olayların şekillendirilmesi ve geçmişte, günümüzde ve gelecekte toplumlar arası köprüler kurulması için onların oynadıkları rolün önemini vurgulayacaktır."

’8’inci Uluslararası Çeviri Konferansı’nın tematik alanları arasında, toplumda yazılı ve sözlü çevirmenlerin rolü, tarihteki başarılar, dil bilimdeki yenilikler ve dil politikaları ile yazılı ve sözlü çeviri eğitimi yer almaktadır. Önerilen alt başlıklar, çatışma bölgelerinde yazılı ve sözlü çevirmenlerin rolleri, anlatının politik, etik ve ekonomik yönleri, sağlık, hukuk alanında ve aktivist eylemlerde toplum çevirmenleri, güçlük ve fırsat olarak teknoloji, veri tabanları gibi terminoloji araçlarının değerlendirilmesi, alt yazı ve dublaj çevirisi ile sözlü çeviri teknolojileri şeklindedir. Katar ve çevresinde yazılı ve sözlü çevirmenlerin insan ve toplum gelişime katkılarını vurgulayan bildirilere özel önem verilecektir, ancak başka bölgelerdeki yansıma ya da analizlere yer veren bildiriler de değerlendirilecektir. Bildiri özetleri konferansın resmi dilleri olan İngilizce ya da Arapça dillerinden birinde hazırlanmalı ve 250-300 sözcük uzunluğunda olmalıdır. Bildiri önerileri başvuru sahibinin kurumsal kimliğini, iletişim bilgilerini ve 100 kelimeyi aşmayan kısa biyografisini de içermelidir. Bildiri başvurusu için son tarih 30 Ekim, başvuru sahipleri 27 Kasım tarihine kadar bilgilendirilecektir. Seçilen katılımcılar konferansta 20 dakikalık bir sunum yapabilecek ve 10 dakika boyunca diğer katılımcıların veya izleyicilerin sorularını cevaplayabileceklerdir.