Diğer
Kategoriler

Hamam çalışanı işyeri sahibini kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hamam sahibi Ali Yılmaz, çalışanı tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Hamam çalışanı işyeri sahibini kalbinden bıçaklayarak öldürdü

16 Mart 2018 01:10

Olay, İnegöl’ün Sinanbey Mahallesi Letafet Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türk Hamamı sahibi 46 yaşındaki Ali Yılmaz ile hamamda çalışan 19 yaşındaki Hasan Sabirov arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Hamamın bahçesinde devam eden tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında hamam çalışanı Sabirov, Yılmaz’ı kalbinden tek bıçak darbesiyle yaraladı. Kanlar içinde kalan işyeri sahibinin imdadına hamamda bulunan vatandaşlar yetişti. Ağır yaralanan işyeri sahibi Yılmaz, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Kalbinden ağır yaralanan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


İşyeri sahibini bıçaklayıp kaçmaya çalışan genç, hamamda bulunan müşteriler tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Yakalanan genç gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Salih Bakıcı 

 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç