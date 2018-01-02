Hamaney'den protestolarla ilgili açıklama

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney, bugün gerçekleştirdiği haftalık şehit aileleri ziyaretinde İran milletinin sahip olduğu güvenliği şehitlerin fedakarlıklarına borçlu olduğunu söyledi. Ayetullah Hamaney, son günlerde İran’da meydana gelen olaylara ve İran İslam Cumhuriyetine zarar verilme çabasına değinerek, "Düşmana ve onun düşmanlıklarına engel olan milletimizdeki cesaret, fedakarlık ve iman ruhudur" diye konuştu.Söz konusu olayları İran İslam Cumhuriyeti düşmanlarının düzene zarar verme çabası olarak nitelendiren Hamaney, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"İran düşmanları her zaman İran milletine zarar vermek için bir fırsat bekliyor. Son günlerde gerçekleşen olaylarda İran düşmanları başta para, silah, siyaset olmak üzere ellerindeki tüm imkanları kullanarak İran İslam Cumhuriyetine sorun yaşatmaya çalışıyor."

"Benim bu konular ile ilgili söyleyeceklerim var ve zamanı gelince bunları değerli halkımız ile paylaşacağım" diyerek 8 yıl süren İran-Irak savaşını hatırlatan Ayetullah Hamaney açıklamasının devamında, "Baas rejimi ülkemizi ele geçirmeyi başarsaydı, bugün Libya ve Suriye’de tanık olduğumuz durumun daha kötüsüne İran’da tanık olurduk" ifadelerini kullandı.