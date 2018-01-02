Hamas Sözcüsünden Türkiye’ye teşekkür

İHH Malatya Şubesi ve kentteki Sivil Toplum Kuruluşlarının iş birliğiyle Malatya’da Mescid-i Aksa Dayanışma Gecesi düzenlendi. Şehit Ömer Halis Demir Konferans Salonu’nda düzenlenen gece Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra bir konuşma yapan Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanıması kararının kendilerine acı verdiğini belirtti

“MÜSLÜMANLARIN UYANIŞINA VESİLE OLDU”

Kararın çok tehlikeli sonuçları olduğunu ancak kararın Müslümanların uyanışına vesile olduğunu da söyleyen Zuhri, “Bu kararın ardından İslam dünyasında Kudüs’e karşı büyük ilgi uyandı. İslam dünyası Trump’un kararına ‘hayır’ demek için meydanları doldurdu” ifadelerini kullandı.

“KUDÜS İSLAM TOPRAĞIDIR”

Bu kararın kendileri için geçerliği olmadığını aktaran Zuhri, “Kudüs İslam toprağıdır, Amerika toprağı değildir. Müslümanlar olarak görevimiz sadece Trump’un kararına karşı çıkmak değil Mescid-i Aksa’yı tekrar özgürleştirmek” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’DEKİ MÜSLÜMANLARIN DA KUDÜS’TE HAKLARI VAR”

Kudüs’ün daha önce Osmanlı toprağı olduğunu hatırlatan Zuhri,“Türkiye’deki Müslümanların da Kudüs’te hakları var, iddia edecekleri toprakları vardır. Bugün sizlere sesleniyorum: Topraklarınızın işgal edilmesine, memleketinizin Yahudilerin ayakları altında ezilmesine izin verecek misiniz? Şunu bilin: Biz Filistin’de Hamas olarak çok büyük bir güce karşı direniş gösteriyoruz. Ailelerimizi, liderlerimizi, çocuklarımızı, Kudüs uğruna şehit verdik. Filistin’in kurtuluşu için mücadele edeceğiz” dedi.

“TÜRKİYE ONURLU BİR DURUŞ SERGİLEDİ”

Amerika’nın baskısına rağmen Türkiye’nin onurlu duruş sergilediğine vurgu yapan Zuhri, “Amerika’nın tehditleri ve uygulamış olduğu teröre rağmen Türkiye’nin bu tutumu asaletin, şerefin ne kadar değerli olduğunu ve ne kadar asaletli ve şerefli bir tutum olduğunu gösteriyor. Türk halkının Kudüs için sokaklara çıktığını gördüğümüzde şeref duyduk. Türkiye dünyaya çok güçlü bir mesaj verdi, ancak bu mesajın durmamasını, sürekli olması Türk halkından istiyorum. Filistin toprağı nasıl ki Filistin halkına aitse aynı zamanda Türkiye’deki halkın da toprağı” ifadelerini kullandı.

Geceye Filistin Alimler Birliği Üyesi Muhammed Hayr Musa, Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsileri ve vatandaşlar katıldı.

Selçuk Dönmez