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Hamas yetkilisinin aracında patlama

Lübnan’da aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu Hamas yetkilisi Muhammed Hamdan yaralandı.

Hamas yetkilisinin aracında patlama

14 Ocak 2018 15:00
Hamas yetkilisinin aracında patlama - Tıkla İzle


Lübnan’ın Sayda kentinde bir Hamas yetkilisi Muhammed Hamdan’ın aracında patlama meydana geldi. Araca yerleştirilen bombanın bir düzenekle şoför kapısına bağlandığı ve kapının açıldığı anda patlamanın meydana geldiği bildirildi. Aracın kullanılamaz hale geldiği olayda Ebu Hamza olarak bilinen Hamdan’ın yaralandığı kaydedildi.

Görgü tanıkları Hamdan’ın bacağından hafif şekilde yaralandığını dile getirerek, Filistinli yetkilinin hastaneye götürüldüğünü duyurdu.
Sayda kenti, Lübnan’ın 12 Filistinli mülteci kampından ikisine ev sahipliği yapıyor. 

Yahya El Seddik
 

Etiketler: hamas, lübnan

 

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