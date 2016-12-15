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Hamas’tan İran destekli örgüte baskın

Hamas, Suriye’de muhaliflere karşı çarpıştığını iddia ettiği Sabirin Hareketi yöneticilerine gece operasyon düzenledi. Örgüt yönetici ve üyelerinin de aralarında olduğu birçok isim Gazze’de gözaltına alındı.

Hamastan İran destekli örgüte baskın

15 Aralık 2016 11:46

Halep’in İran destekli Şiiler tarafından ele geçirilmesinin ardından başlayan katliama tepki gösteren Hamas, Halep’te yaşanan soykırım saldırılarından dolayı derin bir acı çektiğini duyurmuş, Gazze’den muhaliflere destek açıklaması yapmıştı.

Hamas, Halep’in düşmesinin ardından kutlamalar yapan İran destekli Sabirin Hareketi ‘nin merkezine yapılan baskında Sabirin Hareketi'nin lideri Muhammed Harb tutuklandı. Tutuklananlar arasında örgütün önemli isimlerinden Hişam Salim de var.

Sabirin Hareketi, 2010 yılında Gazze Şeridi’nde kuruluşu ilan etti. İslami Cihad Hareketinden ayrılanlar tarafından kurulan örgütün bayrağı ve logosu Hizbullah logosuna benziyor. Örgüt, Filistin’in Zaferi için Sabirin Hareketi (Sabırlılar) adını taşıyor. Yerel muhalifler örgütü bir Şii hareketi Hizbullah’ın Gazze’deki ayağı olmakla suçluyor. 

Etiketler: hamas


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