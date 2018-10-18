Hamile atı sokak ortasına ölüme terk ettiler

Edinilen bilgiye göre olay, Ertuğrulgazi mahallesi Zincirlikuyu Caddesi'nde meydana geldi. Yol ortasında yatan bir atın olduğunu ihbarı üzerine trafik ekipleri olay yerine gelerek önlemler aldı. İlk görünüşte bir aracın çarptığı düşünülen olayda gerçek sonradan ortaya çıktı. Trafik ekipleri olay yerinde gerekli önlemler alarak durumu belediye ekiplerine haber verdi. Atın bulunduğu alana gelen İnegöl Belediyesi hayvan barınağı ekipleri atı düştüğü yerden kaldırmaya çalıştı.

Ancak bundan başarılı olamayınca olay yerine kepçe ve veteriner ekip çağrıldı. Ekipler gelene kadar yoldan geçen vatandaş atı kaldırmak için uzun süre uğraş verdi. İhbar üzerine gelen İnegöl Belediyesi Veteriner Müdürü Mesut Karıman ata sakinleştirici iğne yaptı. Daha sonra yaptığı kontrollerde atın gebe olduğu ve doğum yapmak üzere olduğunu tespit etti. Atın başına getirilen sular dökülerek kaldırmayı deneyen ekipler başarısız oldu. Son çare alt gelen kepçeye yüklenerek cadde ortasından kaldırılıp İnegöl Belediyesi hayvan bakım merkezine götürüldü. Kontrollü bir şekilde verilen trafik ise tekrar açıldı.

Seyfettin Aras