Edinilen bilgiye göre, Yalıkavak Mahallesi’nde ikamet eden 7 yıllık evli Gürkan ve Havva Sarıkaya çifti, 5 aylık bebeklerinin kontrolü için özel bir hastaneye gitti. Kontrollerde bebeğin ileri düzeyde engelli olduğunun anlaşılması üzerine çift bebeklerini aldırmaya karar verdi. Gebeliği sonlandırmak için hastaneye giden Havva Sarıkaya, işlemleri sırasında aniden rahatsızlandı. Sarıkaya ve karnındaki bebeği, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Haber verilmesi üzerine hastaneye gelen polis ve cumhuriyet savcısı, Sarıkaya’nın üzerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için anne ve karnındaki bebeğini Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

Adli tıp kurumunun incelemesinin ardından cenaze aracından alınan genç kadının Yalıkavak mahallesindeki evinin önüne getirildi. Tabutunu omuzlayan yakınları Geriş Mezarlığına kadar Sarıkaya’nın tabutunu omuzlarında taşıdılar. Tabutu üzerine koyulan gelinliği ve karnındaki çocuğu için alınan bir kıyafet örtülmesi ise dikkat çekti. Sarıkaya, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.