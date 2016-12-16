Düzce'de kar yağışı nedeniyle köylerde yaşayan hasta, hamile vatandaşlara kar paletli ambulans ile ulaşıyorlar. Yığılca ilçesinde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Kırıkköy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Ulaşım sağlanamayan köyde 38 haftalık hamile bir kadının olduğu bilgisi sağlık ekiplerine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen paletli ambulans uzun bir uğraş sonunda köye ulaşarak hamile kadını aldı. Normal ambulansın gidebildiği noktaya kadar paletli ambulans ile getirilen 38 haftalık hamile Nurşen Sarıdağ, normal ambulansa konularak Düzce Atatürk Hastanesi'ne getirildi. Hamile kadının yakınları İl Sağlık Müdürü Mustafa Özyürek ve İl Ambulans Servisi Başhekimliği yetkililerine teşekkür ettiler.

Ali Yıldız