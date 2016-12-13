Türkiye kamuoyunun yakından ilgilendiği Turgutlu'daki 4 aylık hamile kadına darp olayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttükleri soruşturma kapsamında gözaltına aldıkları bir şahsın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı. Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"07.12.2016 günü akşam saatlerinde Turgutlu’da meydana gelen ve medya organlarında da yer alan parkta yürüyüş yapan hamile kadın vatandaşımızın darp edilmesi olayıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızla yürütülen soruşturma devam ederken, 12.12.2016 günü olayın faili olabileceği değerlendirilen bir şahsın yakalanıp gözaltına alındığı, şahsın ifadelerinde olay günü parkta mağdur ile karşılaştıklarını ve tartışma sırasında mağdurun yere düştüğünü kabul ettiği, bu şahsın 13.12.2016 günü tutuklanarak ceza infaz kurumuna konduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Olayın geçmişi

Ergenekon Mahallesi’nde ikamet eden hamile ve bir çocuk annesi Ebru Tireli (32) 7 Aralık günü, evinin yakınında bulunan bir parkta spor yaptığı sırada kimliği belirsiz bir erkeğin saldırısına uğramıştı. İddiaya göre, kırmızı bir otomobilden inerek, genç kadının spor yaptığı alana gelen şahıs, “Bir daha burada yürüyüp, spor yapmayacaksın” dedikten sonra ayakkabısını çıkararak genç kadının yüzüne vurmaya başladı. Bu sırada dengesini kaybederek yere düşen Ebru Tireli’ye yerde de tekme ve ayakkabı ile saldırının sürdüğü ve kadının kafasını kaldırıma çarptığı öğrenildi.

"Hamileyim diyerek yalvardım"

4 aylık hamile Ebru Tireli yere düştükten sonra da karnına ve yüzüne vuran saldırgan, kadının çığlık atması üzerine kaçtı. Yaşadıklarını büyük bir korku ve gözyaşı içerisinde anlatan Ebru Tireli, “Hamileyim ne olur vurma diyerek yalvardım, ne olduğunu anlamadım. Gözü dönmüş bir şekilde bana vurmaya devam etti. Yere düştüm, başımı kaldırıma vurdum, bu kez üzerime çıkıp, yüzüme vurmaya başladı. Hem küfür ediyor hem de vuruyordu. Sonra birden beni bırakıp kaçtı” dedi.

“Bebeğimi kaybedeceğimi düşündüm”

Tireli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir an için bebeğimi kaybettiğimi düşündüm. Kendime gelir gelmez eşimi aradım, büyük bir şok içerisinde hastaneye geldik ve hemen kontrol altına alındım, tek tesellimiz çocuğumuzun iyi durumda olması... Hamile olduğum için o parkta sürekli spor yapıyorum, zaman zaman kızım ile birlikte de o parka gidiyoruz, böyle bir şeye hiç rastlamadım. Üzerimde kapüşonlu bir mont vardı. Montumun her yeri kapalıydı. Erkek veya kadın olduğumun bile, ilk bakışta anlaşılması oldukça güçtü."

Daha önceden de bir şahıs tutuklanmıştı

Olayın ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılmış, olayın yaşandığının ertesi günü Mehmet T. isimli bir zanlı gözaltına alınarak, tutuklanmıştı. Daha sonra Mehmet T.'nin avukatlarının itirazı üzerine mahkemece tutuklanan Mehmet T. dün "değişen delil durumu" nedeniyle serbest bırakılmıştı. Soruşturmanın derinleştirilmesinin ardından bugün olayla ilgili bir şahıs gözaltına alındı. Olayın faili olduğu belirtilen ve ismi açıklanmayan şahıs, ifadesinde mağdur ile parkta karşılaştıklarını ve tartışma sırasında yere düştüğünü kabul etti. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlker Uyar

