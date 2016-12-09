Turgutlu'da evinin yakınlarındaki parkta spor yapan 4 aylık hamile Ebru Tireli'ye saldıran şahsın gözaltındaki sorgusu sürüyor. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğünün kurduğu özel ekip tarafından dün akşam saatlerinde gözaltına alınan şahsın, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca sorgusu devam ediyor. Turgutlu'da esnaflık yaptığı öğrenilen M.T.’nin ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda şahsa ait şüpheli aracın teşhis edildiği kaydedilirken, M.T.'nin daha önceden de saldırı suçuyla işlem gördüğü iddia edildi.

Konuyla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

İlker Uyar