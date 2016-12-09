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Hamile kadına saldıran şahsın kimliği belli oldu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 4 aylık hamile kadına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin isminin M.T. olduğu belirtilirken, şahsın ilk ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Hamile kadına saldıran şahsın kimliği belli oldu

09 Aralık 2016 14:41

Turgutlu'da evinin yakınlarındaki parkta spor yapan 4 aylık hamile Ebru Tireli'ye saldıran şahsın gözaltındaki sorgusu sürüyor. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğünün kurduğu özel ekip tarafından dün akşam saatlerinde gözaltına alınan şahsın, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca sorgusu devam ediyor. Turgutlu'da esnaflık yaptığı öğrenilen M.T.’nin ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda şahsa ait şüpheli aracın teşhis edildiği kaydedilirken, M.T.'nin daha önceden de saldırı suçuyla işlem gördüğü iddia edildi.

Konuyla ilgili olarak soruşturma sürüyor. 

İlker Uyar

Etiketler: hamile kadın, manisa


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